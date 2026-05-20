İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Ersoy'un 'suç örgütü kurma', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianamenin İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, "Şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'nitelikli cinsel saldırı (11 kez)', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından cezalandırılması talep edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
