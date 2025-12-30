Mehmet Akif Ersoy, Ek İfade Verdi

(İSTANBUL ) Eski HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 11 Aralık'ta tutuklanmasının ardından bugün tekrar ek ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Ersoy, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararının verildiği dakikalarda Habertürk'teki görevinden alınan Ersoy ve 3 kişi hakkında 11 Aralık'ta tutuklama kararı verilmişti.

Ersoy'un hakimlik ifadesinde, kendisine karşı yapılanı 'çok net bir siyasi operasyon' olarak nitelediği, kendisine itibar suikastı yapıldığını söylediği ve 'beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum' dediği öğrenilmişti.

Ersoy, bugün yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Ersoy'un ek ifade vermek için adliyeye getirildiği öğrenildi.

Ersoy, yaklaşık 3 saatlik ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine geri gönderildi.