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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda 2 ay içinde yaklaşık 500 konutu yıktığı ve kampın yüzde 45'ini işgal ettiği belirtildi.

İsrail ordusunun saldırılarına uğrayan ve yaşam alanı sürekli daralan Megazi Mülteci Kampı'nın sakinleri, uluslararası topluma çağrıda bulunmak için gösteri düzenledi.

Megazi Belediye Başkanı Muhammed Muslih, gösteri sırasında uluslararası topluma sesleniş konuşması yaptı.

Kampın yüzölçümünün giderek daraldığını ve sakinlerinin hayatının doğrudan tehlikeye girdiğini belirten Muslih, "Kampımızın büyük kısmı enkaz yığınına dönüşmeden ve tarihe karışmadan dünyayı harekete geçmeye çağırıyoruz. Megazi kan ağlıyor, yardım çağrısı yapıyor." dedi.

İsrail ordusu, kampın merkezine kadar ilerledi

Muslih, gösteri sırasında AA'ya yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasının imzalandığı sırada (10 Ekim 2025) kampın yüzde 25'ini işgal ediyordu. Bu rakam bugün yüzde 45'e yükselmiş durumda." diye konuştu.

İsrail ordusunun özellikle kampın doğu ve güney kesimlerindeki yerleşim bloklarını havadan bırakılan patlayıcılarla imha ettiğini kaydeden Muslih, "Biz şu an kampın doğusunda değil orta kesimindeyiz ve Sarı Hat'tan sadece birkaç metre uzaktayız." diyerek son dönemde kamp yüzölçümünün yaklaşık yüzde 10'unu kaybettiklerini ifade etti.

Tehlikenin artık kampın dış kesimlerinden içerilere kadar ilerlediğini belirten Muslih, evlerin havaya uçurulmasıyla halkın batıya doğru sürülmeye devam ettiğini vurguladı.

Muslih, "Son 2 ayda kamptaki yaklaşık 500 konut yıkıldı, sadece bir gecede yerinden edilenlerin kaldığı 50 çadır kullanılamaz hale geldi ve onlarca aile yeniden sokakta kaldı." ifadelerini kullandı.

Yaralılar hayvanların çektiği arabalarla taşınıyor

Kampta, temel ihtiyaç malzemeleri ve hizmetlerde büyük bir eksiklik yaşandığını, ambulans sıkıntısı nedeniyle yaralıları hastanelere nakletmekte zorlandıklarını söyleyen Muslih, "İnsanlar, yaralıları hastaneye nakletmek için bazen at ve eşek arabası kullanmak zorunda kalıyor." dedi.

Kamp yüzölçümünün daralması ve temel hizmetlerin verilememesinin, halkın hayatta kalma imkanını tehdit ettiği uyarısında bulunan Muslih, uluslararası kurumları kampa geri dönerek insani yardım faaliyetlerini yeniden başlatmaya; su, ilaç, çadır, geçici barınak ve gıda sağlamaya çağırdı.

Kaynak: AA