Haberler

Metal müziğin ünlü gruplarından Megadeth, İstanbul'da konser verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Thrash metal müziğinin öncüsü Megadeth, 23 Haziran 2026'da İstanbul'da yeniden sahne alacak. Biletler, fan kulübüne özel olarak bugün satışa çıkarken, genel satış 5 Aralık'ta başlayacak.

ABD'de 1983'te kurulan ve thrash metal türünün öncü isimlerinden kabul edilen Megadeth, İstanbul'da müzikseverlerle yeniden buluşacak.

Son olarak 2024 haziranda İstanbul'da konser veren topluluk, 23 Haziran 2026'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Dave Mustaine önderliğinde 1983'ten bu yana metal müziğin gidişatına etki eden grup, kariyeri boyunca 16 stüdyo albümü çıkardı ve tüm albümleri, dünya genelinde 50 milyondan fazla satışa ulaştı.

Grubun gelecek yılki İstanbul konserinin biletleri sadece Bubilet'te satışta olacak. Bugün fan kulübüne özel biletler satışa çıkarken, 5 Aralık'ta biletler genel satışta olacak.

Güncel olarak Dave Mustaine, Teemu Mantysaari, James LoMenzo ve Dirk Verbeuren'dan oluşan Megadeth, son albümünü yine kendi isimleri "Megadeth" olarak dinleyiciyle buluşturdu.

Grubun İstanbul konserinde de yeni albümden "Tipping Point", "I Don't Care" ve "Let ThereBe Shred"in yanı sıra sevilen parçaları seslendirilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım

30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.