Haberler

Bafra'da Medya ve Algı Yönetimi Konferansı düzenlendi

Bafra'da Medya ve Algı Yönetimi Konferansı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen 'Medya ve Algı Yönetimi' konferansında, Anadolu Ajansı muhabiri İlyas Gün, sosyal medyanın getirdiği fırsatlar ve riskler hakkında bilgi verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu ve OMÜ Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu, "Medya ve Algı Yönetimi" konferansı düzenledi.

Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, Anadolu Ajansı muhabiri İlyas Gün ve OMÜ Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu Başkanı Abdurrahim Cansız, Medya ve Algı Yönetimi konusunda bilgi verdi.

Gün, yaptığı konuşmada, geçmişte medyanın, gazeteler, dergiler, televizyonlar ve radyolardan ibaret olduğunu ancak bugün ise sosyal medya, dijital platformlar ve yapay zeka destekli içerik sistemleriyle dev bir ekosisteme dönüştüğünü anlattı.

Bu durumun insanlara fırsatlar sunarken aynı oranda büyük bir risk de içerdiğini anlatan Gün, "Yapay zeka içerikleri hızla yayılıyor ve doğrulama süreci zorlaşıyor. Bu ortamda doğruluk ile manipülasyon arasındaki çizgi giderek inceliyor." dedi.

Cansız ise Dezenformasyonla Mücadele konusunda bilgi verdi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Galatasaray'da 3 ayrılık yolda

Galatasaray'da 3 ayrılık birden
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title