Medya Dayanışma Grubu ve Ankara Barosu, Yargı Paketi'ndeki Etki Ajanlığı Suçlamasına Karşı Ortak Mücadele Kararı Aldı

(ANKARA) - Basın meslek örgütlerinden oluşan Medya Dayanışma Grubu, 9. Yargı paketinde "etki ajanlığı suçu" oluşturan taslak düzenlemeye ilişkin hukuki işbirliği amacıyla Ankara Barosu ile bir araya geldi. Düzenlemenin sadece gazetecileri susturma girişimi olmadığı savunan Medya Dayanışma Grubu ve avukatlar, tüm topluma yönelik "sessizleştirme çabası" olarak niteledikleri düzenlemeye karşı ortak mücadele kararı aldı.

Gazeteciler Cemiyeti, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Diplomasi Muhabirleri Derneği temsilcileri Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ve baro yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

AKP ve Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 9. Yargı Paketi taslağındaki "etki ajanlığı suçlaması" oluşturulmasını içeren düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Paketin tartışmalı maddelerinden olan "etki ajanlığı" suçlaması hukukçuları da harekete geçirdi. Ankara Barosu yönetimi, bu yönde yapılacak hukuki belirlilikten uzak bir suçlamanın sakıncalarına ilişkin raporlama çalışması yapılacağını, bu alanda çalışan uzmanların bir araya gelerek görüş oluşturacağını ifade etti.

Gazeteci temsilcileriyle baro yönetiminin görüşmesinde taslakta yer alan etki ajanlığı suçlamasınin sadece gazetecileri susturma ve cezalandırma girişimi olmadığı görüşü dile getirildi. Söz konusu düzenleme tüm toplumu sessizleştirme çabası olarak nitelendi. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, diğer barolar, ceza hukukçusu uzmanlar ve akademisyenlerden de destek alarak bu suç düzenlemesine ilişkin kapsamlı bir çalışma yürüteceklerini ifade etti.