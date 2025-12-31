Haberler

Medipol Üniversitesinden Filistin'e destek mesajı

Medipol Üniversitesinden Filistin'e destek mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Medipol Üniversitesi, kampüsündeki LED ekranda Filistin'e destek mesajları vererek İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkati çekti. 'Yeryüzüne Adalet', 'Filistin'e Özgürlük', 'Free Gaza' gibi mesajlar yazılıp Türk ve Filistin bayraklarıyla binanın cephesi süslendi.

Medipol Üniversitesi, kampüs binasındaki LED ekranda Filistin'e destek mesajları vererek İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkati çekti.

Üniversitenin Kavacık'taki güney kampüs binasının dış cephesindeki LED ekranda "Yeryüzüne Adalet", " Filistin'e Özgürlük", "Free Gaza" yazılı mesajlar yer aldı.

Filistin'de yaşanan insani krize dikkati çeken yazıların ardından Türk ve Filistin bayrakları da binanın cephesini kapladı.

Yazılı mesajlar, bölgenin farklı noktalarından görülebiliyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı

Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü

O ilimizde tam 7 bin 500 yıllık tarihi keşif! Anlamı hayrete düşürdü