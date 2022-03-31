Medellin'deki "sosyo-kültürel" berber dükkanı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medellin'deki "sosyo-kültürel" berber dükkanı

AA - Tatiana Nino - Güncel
 - Güncelleme:

Berber dükkanından detaylar Saç kesimi için bekleyenler Saç kesiminden detaylar Berber ile röportaj MEDELLİN - Kolombiya'nın Medellin kentinde Martin Cortez'in "Barbeart" isimli berber dükkanı müşterilerine farklı saç kesimleriyle hizmet veriyor.

Berber dükkanından detaylar

Saç kesimi için bekleyenler

Saç kesiminden detaylar

Berber ile röportaj

MEDELLİN - Kolombiya'nın Medellin kentinde Martin Cortez'in "Barbeart" isimli berber dükkanı müşterilerine farklı saç kesimleriyle hizmet veriyor. Cortez, tarih boyunca kendi coğrafyalarında yaşananları saç kesimlerine yansıtarak anlattığını belirtti.

Medellin'deki sosyo-kültürel berber dükkanı

Medellin'deki sosyo-kültürel berber dükkanı

Medellin'deki sosyo-kültürel berber dükkanı

AA / Tatiana Nino - Güncel

Kolombiya, Röportaj, Berber, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title