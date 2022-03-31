Medellin'deki "sosyo-kültürel" berber dükkanı
AA - Tatiana Nino - Güncel
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Berber dükkanından detaylar Saç kesimi için bekleyenler Saç kesiminden detaylar Berber ile röportaj MEDELLİN - Kolombiya'nın Medellin kentinde Martin Cortez'in "Barbeart" isimli berber dükkanı müşterilerine farklı saç kesimleriyle hizmet veriyor.
Berber dükkanından detaylar
Saç kesimi için bekleyenler
Saç kesiminden detaylar
Berber ile röportaj
MEDELLİN - Kolombiya'nın Medellin kentinde Martin Cortez'in "Barbeart" isimli berber dükkanı müşterilerine farklı saç kesimleriyle hizmet veriyor. Cortez, tarih boyunca kendi coğrafyalarında yaşananları saç kesimlerine yansıtarak anlattığını belirtti.