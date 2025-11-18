Haberler

'Medeler' Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 14 Gözaltı

İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, 'Medeler' suç örgütünün lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 22 örgüt mensubunun tespiti sonrası gerçekleştirilen operasyonda, 6'sı tutuklu olan 12 kişi yakalandı.

İZMİR merkezli 2 ilde 'Medeler' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortak çalışma yürütüldü. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak, nitelikli yağma suçlarına karışan 'Medeler' suç örgütüne yönelik 6'sı tutuklu 22 örgüt mensubu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah Kocaeli ilinde ve İzmir'in Seferihisar ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında; örgüt lideri ve yöneticilerinin de bulunduğu 14 şüpheli, gözaltına alındı. 1'i yurt dışında olan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
