Leyla Şahin Usta'dan Muhalefete "Yoklama" Tepkisi: "Meclis Çalışmasın, Kanunlar Geçmesin Diye Yoklama Talep Ettiler"

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran kanun teklifinin görüşmeleri için toplanan TBMM Genel Kurulu'nun toplantı yeter sayısı bulunamaması nedeniyle kapanmasına ilişkin "Meclis çalışmasın, kanunlar geçmesin diye yoklama talep ettiler. Ancak iş yoklamaya gelince; 138 CHP milletvekilinin tamamı, İYİ Parti'nin 30 milletvekilinin tamamı ve DEM Parti'nin 56 milletvekilinin tamamı 'yoklamaya katılmayarak' Meclis'in kapanmasına bizzat sebep oldular" dedi.

Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran, mevcut izinde olanların da bundan yararlanmasını düzenleyen ve bu hafta yasalaştırılması planlanan kanun teklifinin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nun toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle kapanması üzerine haftaya kaldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sosyal medya hesabında konuya ilişkin açıklama yaptı. Usta, açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Doğum iznini bekleyen on binlerce ailemizin umuduna maalesef muhalefet partileri engel olmuştur. Meclis çalışmasın, kanunlar geçmesin diye yoklama talep ettiler. Ancak iş yoklamaya gelince; 138 CHP milletvekilinin tamamı, İYİ Parti'nin 30 milletvekilinin tamamı ve DEM Parti'nin 56 milletvekilinin tamamı 'yoklamaya katılmayarak' Meclis'in kapanmasına bizzat sebep oldular. Söz konusu olan milletin hakkı, annelerin beklentisi, ailelerin umudu iken; bir gün dahi kaybetmeye tahammülü olmayan bu süreci siyasi hesaplara kurban ettiler."

