Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Kaymakam Fatma Gül Nayman başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda altyapı, içme suyu, yol ve kanalizasyon hizmetlerinde görev alacak encümen üyeleri seçildi.

Kaymakam Fatma Gül Nayman başkanlığındaki toplantıya İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda köylere yönelik altyapı, içme suyu, yol, kanalizasyon ve çeşitli kamu hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak encümen üyeleri belirlendi.

İl Genel Meclisi kontenjanından Ali Özdanacı ve Atiye Yaşar, muhtar kontenjanından ise Mustafa Kaya ile İlhan Topçu encümen üyeliğine seçildi.

Seçimlerin ardından birlik çalışmaları, kırsal altyapı yatırımları ve köylerin ihtiyaçlarına yönelik yapılacak hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Nayman, yeni seçilen encümen üyelerine görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Veli Singer
