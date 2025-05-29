Mecitözü'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri: El Sanatları Sergisi Açıldı

Mecitözü'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri: El Sanatları Sergisi Açıldı
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen el sanatları sergisi, yıl boyunca kursiyerlerin ürettiği eserleri vatandaşlarla buluşturdu. Kaymakam Nayman, halk eğitimi merkezlerinin eğitimdeki önemine dikkat çekti.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından giyim, dikiş nakış, el sanatları, okuma yazma, özel eğitim, müzik ve gösteri sanatları, tarım hayvancılık, çevre, sağlık gibi alanlarda 2024-2025 eğitim öğretim yılında 50 kurs açıldı, kurslarda 850 kursiyere eğitim verildi.

Mecitözü Halk Eğitimi Merkezince kurs binasında düzenlenen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca ürettikleri ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, halk eğitimi merkezlerinin hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini yerine getiren, her yaş ve her eğitim düzeyindeki vatandaşların ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmesini sağlayan yaygın eğitim kurumları olduğunu vurgulayarak, "Hayat boyu öğrenme ve eğitim merkezi olan halk eğitimi merkezleri, beşikten mezara kadar eğitim ilkesinden hareketle tüm bireylere hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiştir. Sergide emeği geçen tüm kursiyer ve usta öğreticilere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel
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