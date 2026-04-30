Mecitözü'nde Bitki Koruma Ürünleri B-Reçete Uygulama Eğitimi düzenlendi

Çorum'un Mecitözü ilçesinde çiftçilere Bitki Koruma Ürünleri B-Reçete Uygulama Eğitimi verildi.

Mecitözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen eğitimde üreticilere, bitki koruma ürünlerinin doğru ve etkili kullanımı, B-Reçete sisteminin işleyişi ve yasal zorunlulukları, insan sağlığı ve çevreye duyarlı uygulama yöntemleri, ruhsatlı ürünlerin tercih edilmesinin önemi konularında bilgi verildi.

Ürün verimliliğini artırmak ve bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçmek amacıyla düzenlenen eğitimde, B-Reçete uygulamasının kayıt altına alma ve denetim açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.