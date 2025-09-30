Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Gerçekleşti
Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman başkanlığında, köylere hizmet planlamalarının görüşüldüğü birlik meclisi toplantısı yapıldı.
Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Eylül Ayı Birlik Meclisi Toplantısı yapıldı.
Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman'ın başkanlığında, Mecitözü Yatılı Bölge Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek oylandı.
İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıda birlik çalışmaları değerlendirildi, hizmet planlamalarına ilişkin görüş ve öneriler ele alındı.