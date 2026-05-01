Mecidiyeköy'de 100'e Yakın Kişi Gözaltına Alındı

Haber: Çağatan AKYOL-Hakan KAYA/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT-Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için Mecidiyeköy'de toplanmaya çalışanlara polis biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Saat 11.00 itibarıyla 100'e yakın kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği, dün yaptığı açıklamada Kadıköy İskele Meydanı ile Kartal Meydanı dışında kentte 1 Mayıs kutlamasına izin verilmediğini duyurmuş, bir dizi yasaklama kararını uygulamaya koymuştu. Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs Meydanı olduğunu ve bunun Anayasa Mahkemesi kararıyla da kesinleştiğini belirten bazı sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü ise Mecidiyeköy Meydanı'nda buluşma kararını açıkladı.

Saat 10.30 civarında Mecidiyeköy'de buluşmaya, toplanmaya çalışanlara kısa süre sonra polis müdahale etti. Biber gazlı müdahale sırasında zaman zaman TOMA'dan da su sıkıldı. Saat 11.00 itibarıyla da yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Bölgede, hem toplanmalar hem de polisin engelleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA