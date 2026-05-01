Mecidiyeköy'de 1 Mayıs Ablukası... Taksim'e Yürümeye Çalışan Gruplara Biber Gazlı Müdahale Anları

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde buluşan sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcilerine polis zaman zaman biber gazı ve gaz kapsülü ile müdahale etti. Müdahale sonrası ara sokaklarda da bir süre kovalamaca yaşandı.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

Saat 11.00 sıralarında ara sokaklardan Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde buluşan sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri, sloganlar atarak Taksim Meydanı'na doğru yürümek istedi. Gruplar, polisin kalkanlarla barikat kurduğu alana gelerek slogan atmayı sürdürdü.

Polis biber gazı ile müdahale etti

Bu sırada caddenin karşı tarafından başka bir gruba polis müdahale etti. Müdahale sonrası gruptakiler gözaltına alındı. Bir süre sonra bir başka grup, polis barikatını zorlamaya çalıştı. Bu sırada polis biber gazı sıktı. Bunun üzerine grup geri çekildi. Bir süre slogan atan grup daha sonra yeniden polis barikatına yüklendi. Polis tekrar biber gazı ve gaz kapsülü sıktı.

Polis kovaladı göstericiler kaçtı

Gruplar ara sokaklara dağıldı. Polis grubun peşinden kovalayarak aralıklarla biber gazı ve gazlı plastik kapsül ile müdahale etti. Gruptakiler polisin kovalamasıyla Mecidiyeköy Meydanı'ndaki başka gruplarla birleşti. Sloganlar atan gruplar bir süre sonra dağıldı.

Kaynak: ANKA
