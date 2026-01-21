Haberler

MEB, dersleri okul dışına taşıyacak platformu hayata geçiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim süreçlerine okul dışı öğrenme ortamlarını entegre etmek ve öğretmenlere müze, kütüphane gibi mekanlara kolay erişim sağlamak amacıyla yeni bir dijital platform geliştiriyor. Öğrencilerin aktif katılımını artırmayı hedefleyen platformda, sanal turlar ve detaylı bilgi kartlarıyla öğrenme deneyimi zenginleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim sürecine daha etkin entegre edilmesi amacıyla, öğretmenlerin derste anlattıkları konuya uygun müze, kütüphane ve bilim merkezi gibi mekanlara tek tıkla erişebileceği, sanal turlardan da yararlanabileceği "Okul Dışı Öğrenme" dijital platformunu hayata geçirecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık, öğrenmeyi sadece okul ve sınıfla sınırlamayan bütüncül öğrenme modeli olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile okul temelli planlama, program dışı etkinlikler ve okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim sürecine daha fazla entegresi için mesaisini artırdı.

Bu kapsamda öğretmenlerin, eğitimi "okulla sınırlanmayan dört duvarın dışına taşıma" hedefiyle öğrencilerinin yaşayarak öğrenecekleri, öğrenirken eğlenebilecekleri etkinlikleri planlayabilmeleri için "Okul Dışı Öğrenme" dijital platformu devreye alınacak.

Platformla öğretmenler, derslerde, ünite ve konulara uygun müze, kütüphane, bilim merkezi, sergi, cami, teknoloji ve geliştirme merkezi ve geri dönüşüm tesisi gibi mekanlara tek tıkla ulaşabilmelerinin yanı sıra bu mekanlardan uygun olanlara sanal turlar düzenleyebilecek ve görsel materyallerle bu mekanları derslerinin bir parçasına dönüştürebilecek.

Bu sayede öğrencilerin, okul dışı etkinliğin planladığı mekana ilişkin merak, ilgilerini uyandıran içeriklerle hazır bulunuşlukları artırılacak, etkinliklerle öğrenmeleri pekiştirilecek.

MEB, platformla öğrenciyi sınıf içerisinde pasif tutan ezberci anlayışın da önüne geçmeyi hedeflerken, ayrıca eğitim için kullanılan okul dışı öğrenme ortamlarını, öğretmen, öğrenci ve veliler için tek bir çatı altında toplayacak.

Okul dışı öğrenme deneyiminin sistematik planlanabilmesine imkan sağlanacak

Platformla öğretmenler, harita tabanlı ara yüz üzerinden okul dışı mekanlara ulaşabilecek, konum bazlı arama yapabilecek, ders-tema-öğrenme çıktısı eşleştirmeleriyle derslerine uygun mekanları hızlıca belirleyebilecek.

Öğretmenler mekanlara ilişkin açıklamalara, iletişim bilgilerine, ziyaret saatlerine ve görsellerden oluşan detaylı bilgi kartlarına erişerek öğrencilerin hazır bulunuşluklarını artıracak, ilgi, merak ve hevesini uyandıracak bilgiler verebilecek.

Öğretmenler, okul dışı öğrenme deneyimini baştan sona sistematik biçimde planlayabilmelerine imkan sağlayacak platformla, ders esnasında tarihi, kültürel, dini veya sanatsal mekana ilişkin detaylı bilgiye hızlıca ulaşarak öğrenciye anlatabilecek.

Uygulama, farklı öğrenme stillerini destekleyerek, öğrencinin aktif katıldığı, günlük yaşamla ilişki kurduğu deneyimlerle etkili öğrenme gerçekleşebilmesine katkı sağlayacak.

Her mekan türüne özgü terminoloji kartları ve mukayeseli materyaller de bulunuyor

Platform ilk etapta okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri ile bu kademelerdeki öğrenci ve ailelerine yönelik içerikler barındıracak.

Şu ana kadar kültürel, dini ve sanatsal mekanlardan doğa ve açık hava alanlarına, bilim merkezlerinden kütüphanelere, toplumsal ve tarihi mekanlardan çevresel, ekolojik, sanayi ve üretim tesislerine 5 binin üzerinde okul dışı öğrenme ortamı, yaklaşık 200 binin üzerinde öğrenme çıktısıyla eşleştirildi.

"Etkinlik Videoları", "Etkinlik Planları", "Oyun Temelli Etkinlikler", "Eğitici Videolar" ve "Öğretmen Rehber Kitabı"nın bulunduğu platformda, her mekan türüne özgü terminoloji kartları ve mukayeseli materyaller de yer alıyor.

Bu ay içinde tanıtım toplantısının yapılmasının ardından platformun "okuldisiogrenme.eba.gov.tr"den erişime açılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
