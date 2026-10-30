MEB, öğretmenlerin kasım dönemi mesleki çalışmalarını ÖBA üzerinden yapacak

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(ANKARA) - MEB, öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını, 16-20 Kasım 2026 tarihlerinde Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 2026 yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, öğretmenlerin 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışmalarını ÖBA platformunda yayımlanacak uzaktan eğitim içeriklerine katılarak tamamlayacağı bildirildi.

16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak mesleki çalışmalar, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık olacak. Bu süre içerisinde eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak.

Kaynak: ANKA