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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında hazırlanan yönerge yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi, beceri temelli eğitim anlayışı doğrultusunda öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin erken dönemde tespit edilerek giderilmesi amacıyla hazırlandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yenilenen İYEP'in uygulama süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönerge ile programın uygulama çerçevesi, öğrenci belirleme ve değerlendirme süreçleri, uygulama esasları ile görev ve sorumluluklar belirlendi.

Yönerge, ilkokul 2. sınıf öğrencileri için Türkçe, 3. sınıf öğrencileri için Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan İYEP öğrenme çıktılarını önceki eğitim öğretim yıllarında çeşitli nedenlerle yeterli düzeyde kazanamamış ve özel eğitim tanısı bulunmayan öğrenciler için uygulanacak programın düzenlenmesi, yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

İYEP'e ihtiyaç duyan öğrenciler, öğrenim gördükleri okullarda belirlenen eksiklikleri doğrultusunda programa dahil olabilecek.

Beceri temelli eğitim anlayışı doğrultusunda yeniden yapılandırılan İYEP, öğrencilerin Türkçe ve matematik alanlarındaki öğrenme ihtiyaçlarının erken dönemde belirlenmesini, öğrenme eksikliklerinin giderilmesini ve temel becerilerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Ayrıca öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını esas alan programda ölçme ve değerlendirme süreçleriyle elde edilen veriler doğrultusunda uygun eğitim desteğinin sunulması ve rehberlik hizmetleriyle öğrencilerin bütüncül gelişimlerinin desteklenmesi de hedefleniyor.

Kaynak: AA