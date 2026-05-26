Maarifin Yüz Akı Dergisi'nin Aile Temalı 4. Sayısı Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmen, öğrenci, yönetici ve velilerin örnek uygulamalarının görünür kılınması ve eğitim paydaşları için ilham kaynağı olması amacıyla hazırlanan "Maarifin Yüz Akı" dergisinin dördüncü sayısı, Milli Aile Haftası'nda "aile" temasıyla yayınlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 2023 yılı kasım ayından bu yana yılda bir defa yayınlanan "Maarifin Yüz Akı" dergisinin dördüncüsü okuyucuyla buluştu.

Türkiye'nin dört bir yanında yenilikçi çözümler üreten, eğitim faaliyetlerini işbirlikleriyle daha nitelikli hale getirmek için gayret gösteren, hayal gücü sınır tanımayan öğrenci ve öğretmenlerin başarı hikayelerini, projelerini ve ilham verici iyi uygulama örneklerini görünür kılmak ve yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan derginin dördüncü sayısında "aile" teması işlendi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu şekilde "aile içi iletişim ve duygusal bağ", "ailede milli, ahlaki, kültürel, dini, manevi değerlerin yaşatılması ve aktarılması", "ailede haklar ve sorumluluklar", "huzurlu aile ve huzurlu toplum", "milli kültürümüzde ailenin yeri", "dijital risk ve tehditlerin aile kurumuna etkisi", "ailenin akademik başarıya etkisi", "aile bütçesi ve ekonomik bilinç" gibi alt temalar derginin odağını oluşturdu.

Derginin güncel sayısının hazırlıkları kapsamında öğretmen, öğrenci, yönetici ve veliler tarafından hayata geçirilen yaklaşık 800 örnek ve iyi uygulamaya ilişkin bilgiler değerlendirilmek üzere 81 il milli eğitim müdürlükleri AR-GE birimlerine iletildi.

Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından 243 örnek ve iyi uygulama, nihai değerlendirme için Strateji Geliştirme Başkanlığına iletildi. Başkanlıkça oluşturulan komisyon tarafından objektif ve bilimsel kriterler esas alınarak yapılan detaylı incelemeler sonucunda derginin dördüncü sayısında yer alması uygun görülen 40 örnek ve iyi uygulama belirlendi.

Milli Aile Haftası'nda yayınlanan dergiye, "https://sgb.meb.gov.tr/yayinlarimiz/yayin/219" internet adresinden ulaşılabiliyor.

"Ailenin kritik önemine dair güçlü farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli adımları atıyoruz"

Derginin takdim yazısını kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Türkiye Yüzyılı vizyonuyla eğitimde köklerden geleceğe uzanan "şanlı yürüyüşü" milli bir mutabakatla sürdürdüklerini ifade etti.

Bakanlık olarak temel gayelerinin hızla değişen dünyada rekabet edebilecek donanımda, milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş ve çağa yön verebilen erdemli nesiller yetiştirmek olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu süreçte şahsiyet inşasını esas alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim ve öğretimin yalnızca okul duvarlarıyla sınırlı kalmadığını bizlere her fırsatta hatırlatmaktadır. 2025 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan edilmiş, güçlü aile yapımızın korunması ve geleceğimizin güvence altına alınması adına tarihi bir dönüm noktası olan 'Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035)' genelgesi yayımlanmıştır. Eğitimin hayatın merkezine yerleştiği bu süreçte toplumsal yapımızın en güçlü kalesi ve medeniyetimizin en değerli nüvesi şüphesiz ki ailedir.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu stratejik vizyon doğrultusunda güçlü aile ve nüfus hedeflerini eğitim sistemimizin temel bir bileşeni olarak kabul ediyor, ailelerimizi modern çağın tehlikelerine karşı daha dirençli kılmak, kadim medeniyet değerlerimizi yüceltmek ve ailenin kritik önemine dair güçlü bir farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz. Türkiye'nin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğümüz bu yolda, 'Aile ve Nüfus On Yılı' ruhuyla ailelerimizle omuz omuza vererek evlatlarımızı, ahlakı ve irfanıyla çağa yön verecek öncü nesiller haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu vesileyle eğitimi yaşamın bir parçası haline getiren, evlatlarımızın şahsiyet inşasında en büyük destekçimiz olan başta kıymetli öğretmen, yönetici ve velilerimiz olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarına en kalbi teşekkürlerimi sunarım."