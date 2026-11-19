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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında oluşturduğu Türkiye İklim Okulunda "81 İl 81 İklim Delegesi Gençlik Paneli"ni düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "81 İl 81 İklim Delegesi Gençlik Paneli"nde, 81 ili temsil eden genç iklim delegelerinin hazırladığı bildiriler arasından 10 temada öne çıkan çalışmalar sunuldu.

Cop31 hazırlıkları kapsamında yürütülen çalışma çerçevesinde her ilden bir lise öğrencisi "iklim delegesi" olarak belirlendi. Delegeler, iklim değişikliğine ilişkin tespit ve çözüm önerilerini içeren bildiriler hazırladı.

Panelde söz alan öğrenciler, hazırladıkları bildirileri katılımcılarla paylaşarak iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik görüşlerini aktardı.

81 ilden gelen bildiriler, "81 İl 81 Genç İklim Delegesi" bildiriler kitapçığı adıyla dijital olarak yayımlanacak.

Genç delegelerin mesajları etkileşimli Türkiye haritasında

Delegelerin COP31'e yönelik mesajlarını içeren videolar, Türkiye haritası üzerinde her ile ait videonun izlenebildiği etkileşimli bir çalışmada bir araya getirildi.

Harita üzerinden illerin seçilmesi suretiyle genç iklim delegelerinin çevreye ve iklim değişikliğine ilişkin mesajlarına ulaşılması sağlandı.

Çalışmayla gençlerin iklim değişikliğine ilişkin görüş ve önerilerinin görünür kılınması ve iklim alanındaki karar alma süreçlerine katılımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA