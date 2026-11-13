Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MEB'in 3. Maarif Kongresi'ne yapılan 879 bildiri başvurusundan 100'ü sunulacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca 25-27 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek 3. Maarif Kongresi'nin bildiri başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı. 'Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru' temalı kongreye yapılan 879 başvurudan 100'ü sunulmaya uygun bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru" temasıyla 25-27 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek 3. Maarif Kongresi'nin bildiri başvurularına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim yaklaşımı doğrultusunda eğitim, medeniyet ve gelecek arasındaki ilişkinin öğretmenlerin deneyimleri ve bilimsel çalışmalar ışığında ele alınması amacıyla düzenlenecek 3. Maarif Kongresi, Ankara'da 25-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Kongrenin bildiri başvurularına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı.

"Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru" temalı kongreye yapılan 879 bildiri başvurusu, değerlendirme kurulu tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda incelendi.

"Eğitim Yoluyla Kültür, Medeniyet ve Kimlik İnşasında Öğretmenin Rolü", "Öğrenci Esenliği, Aidiyet ve Destekleyici Eğitim Ortamları", "Gelecek Tasavvuru, Değişim ve Öğretmenlik" ve "Maarifin Öncüsü Olarak Öğretmen" başlıklarındaki çalışmalardan 100'ü kongrede sunulmaya uygun bulundu.

Kaynak: AA
2,5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu! Tolga Akış'tan ailesiyle ilk kare

2,5 ay sonra ailesine kavuştu! İşte tahliye sonrası ilk kare
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi

Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! Mahkemeden karar çıktı
Eski manken İpek Tanrıyar'dan hastane paylaşımı! Notu güldürdü

Bir dönemin ünlü mankeniydi! Devlet hastanesinden paylaşım yaptı
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış14

Parktaki şu rezilliğe bakın! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

Bu nasıl reklam! Meyve tezgâhında akılalmaz gösteri

Müşteri çekmek için yaptığına bakın
Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı

Ünlü şarkıcı düğünde neye uğradığını şaşırdı
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor

Milli futbolcuyla aşk yaşadığını itiraf etti
İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu

Önce sevgili olmuşlar, sonra hayatlarını kabusa çevirmişler