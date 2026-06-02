Okullarda haziran boyunca "Yeşil Vatan: ÇevreFest'26" etkinlikleri düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe ÇARE' etkinlikleri kapsamında haziran ayında tüm okullarda 'Yeşil Vatan: ÇevreFest'26' düzenleyecek. Yıl boyunca 100 binin üzerinde etkinlik yapılırken, 25 milyonu aşan öğrenci katılımı sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe ÇARE" etkinlikleri kapsamında okullarda haziran ayı için belirlenen "Çevre" temalı "Yeşil Vatan: ÇevreFest'26" etkinlikleri yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen ve tüm okullarda uygulanan "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe ÇARE" etkinlikleri kapsamında öğrencilerde çevre bilinci, iklim farkındalığı ve sürdürülebilir yaşam kültürünün geliştirilmesi hedefiyle çok sayıda faaliyet gerçekleştirildi.

Bu kapsamda "tohum, toprak ve temiz hava", "afetler ve dayanıklılık", "orman", "tasarruf ve tüketim bilinci", "iklim değişikliği", "sürdürülebilirlik", "su verimliliği", "sıfır atık", "ekolojik tarım ve biyoçeşitlilik" temalarında yıl boyunca 100 binin üzerinde etkinlik yapıldı.

Bu etkinliklerde, ülke genelindeki öğrencilerin birçoğu birden fazla çalışmada yer alarak 25 milyonu aşan katılım gerçekleştirdi ve 1 milyonun üzerinde öğretmen ve 2,5 milyondan fazla veli de eşlik etti.

Eğitim öğretim dönemi boyunca uygulanan bu faaliyetlerle haziran ayının temasına uygun olarak tüm okullarda iklim değişikliği, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında toplumsal farkındalık oluşturacak "Yeşil Vatan: ÇevreFest'26" etkinlikleri düzenlenecek.

Eğitim içeriklerinin yer aldığı uygulama ve yönetim rehberi doğrultusunda, 81 ilde, özellikle kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde çevre sorunlarına yönelik yenilikçi çözümler üretmesini ve okul temelli çevre uygulamalarını destekleyecek, 10 aylık tematik takvim süresince okulda gerçekleştirilen çalışmaları görünür kılacak "Yeşil Vatan: ÇevreFest'26" etkinliklerine, gönüllülük esasına dayalı olarak öğrencilerin yanı sıra aileler de katılabilecek.

"Çevre Ayı" kapsamında hazırlanan içeriklere "http://meb.ai/bHopxd" bağlantısı üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
