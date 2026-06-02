Okullarda 'Yeşil Vatan: ÇevreFest'26' etkinlikleri düzenlenecek

MİLLİ Eğitim Bakanlığı 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe ÇARE' etkinlikleri kapsamında haziran ayının temasının 'Çevre Ayı' olarak belirlendiğini, tüm okullarda, 10 aylık tematik takvim doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaları görünür kılacak 'Yeşil Vatan: ÇevreFest'26' etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2025-2026 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen ve tüm okullarda uygulanan 'Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe ÇARE' etkinlikleri kapsamında; öğrencilerde çevre bilinci, iklim farkındalığı ve sürdürülebilir yaşam kültürünün geliştirilmesi hedefiyle çok sayıda faaliyet gerçekleştirildi. 'Tohum, toprak ve temiz hava', 'afetler ve dayanıklılık', 'orman', 'tasarruf ve tüketim bilinci', 'iklim değişikliği', 'sürdürülebilirlik', 'su verimliliği', 'Sıfır Atık', 'ekolojik tarım ve biyoçeşitlilik' temalarında yıl boyunca 100 binin üzerinde etkinlik yapıldı. Bu etkinliklerde, ülke genelindeki öğrencilerin çoğu birden fazla çalışmada yer alarak 25 milyonu aşan katılım gerçekleştirdi. Sürece 1 milyonun üzerinde öğretmen ve 2,5 milyonu aşkın veli de eşlik etti. 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'Köklerden Geleceğe' yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen uygulama kapsamında yıl boyunca fidan dikiminden yerli ve milli üretim bilinci çalışmalarına, iklim münazaralarından sürdürülebilir tasarım ve fikir maratonu etkinliklerine çok sayıda çalışma gerçekleştirildi.

Cop31'E KATKI SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR

Eğitim öğretim dönemi boyunca uygulanan bu faaliyetlerle haziran ayının temasına uygun olarak tüm okullarda iklim değişikliği, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında toplumsal farkındalık oluşturacak 'Yeşil Vatan: ÇevreFest'26' etkinlikleri düzenlenecek. Eğitim içeriklerinin yer aldığı uygulama ve yönetim rehberi doğrultusunda, 81 ilde, özellikle Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde çevre sorunlarına yönelik yenilikçi çözümler üretmesini ve okul temelli çevre uygulamalarını destekleyecek, 10 aylık tematik takvim süresince okulda gerçekleştirilen çalışmaları görünür kılacak 'Yeşil Vatan: ÇevreFest'26' etkinliklerine, gönüllülük esasına dayalı olarak öğrencilerin yanı sıra aileler de katılabilecek. 'Çevre Ayı' kapsamında hazırlanan içeriklere 'http://meb.ai/bHopxd' bağlantısından ulaşılabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı