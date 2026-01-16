MEB, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere "Yarıyıl Tatil Yolculuğum" etkinlik kitabı hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yarıyıl tatilini daha verimli geçirmelerini desteklemek amacıyla "Yarıyıl Tatil Yolculuğum" etkinlik kitabı hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yarıyıl tatili sürecini verimli ve nitelikli biçimde geçirebilmelerini desteklemek amacıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlik kitabı, ailelerin ev ortamında çocuklarıyla uygulayabilecekleri etkinlikleri içeriyor.

Yarıyıl tatilinde öğrenme süreçlerinin tamamen kesintiye uğramaması ve günlük yaşamla bütünleşik biçimde sürdürülebilmesi hedeflenerek hazırlanan etkinlik kitabı ile özel eğitim öğrencilerinin günlük yaşam becerilerinin desteklenmesi, aile içi etkileşimlerinin güçlendirilmesi, dikkat ve algı süreçlerinin canlı tutulması, hareket ve sanat yoluyla kendilerini ifade edebilmelerine imkan sağlanması amaçlanıyor.

Kitapta, ailelere yönelik açık, sade ve yönlendirici bir dil kullanıldı

"Yarıyıl Tatil Yolculuğum" kitabının içeriğinde günlük yaşam becerilerine yönelik etkinlikler, masa başı üretim çalışmaları, dikkat ve algıyı destekleyen etkinlikler, hareket ve oyun temelli çalışmalar ile sanat ve müzik yoluyla kendini ifade etmeye yönelik etkinlikler bütüncül bir yaklaşımla planlandı. Ev ortamında kolaylıkla temin edilebilen malzemelerle uygulanabilecek nitelikte etkinliklerin yer aldığı kitapta, ailelere yönelik açık, sade ve yönlendirici bir dil kullanıldı.

Çalışmanın, yarıyıl tatilinde aile temelli eğitimin desteklenmesi yoluyla öğrencilerin gelişim süreçlerine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.