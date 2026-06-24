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MEB'den öğretmenlere iklim değişikliği için farkındalık eğitimi

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadele yeterliliklerini artırmak için çevrim içi ve uygulamalı eğitimleri yaygınlaştıracak, bölgesel ihtiyaç analizleri yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki yeterliliklerini güçlendirmek amacıyla çevrim içi eğitimler yaygınlaştırılacak, uygulamalı eğitimler ve bölgesel ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek.

MEB, okullarda iklim değişikliği farkındalığının geliştirilmesi hedefiyle yürütülen faaliyetlerin etkili, verimli, sürdürülebilir ve izlenebilir bir yapıda gerçekleştirilmesi amacıyla "İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030"u dün yayımladı.

AA muhabirinin eylem planından derlediği bilgilere göre, öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik bilgi, beceri ve farkındalıklarının artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar, disiplinler arası, dijital destekli ve bölgesel ihtiyaçlara duyarlı bir yaklaşımla sürdürülecek.

Söz konusu süreçler, sürdürülebilir uygulamaların okul kültürüne entegre edilmesini destekleyecek biçimde tasarlanacak. Bu doğrultuda Bakanlığın tüm birimlerinde iklim odaklı, bütüncül ve kalıcı bir öğrenme ekosisteminin oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda yıl içinde düzenlenen iklim değişikliği temalı eğitimler ile Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden sunulan programlar aracılığıyla öğretmenlerin yeterlilikleri ve deneyimleri pekiştirilecek.

"İklim Farkındalık Eğitimi" programları planlanacak

Öğretmenlerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanındaki farkındalıklarını artırmak amacıyla ÖBA'da yer alan "Yeşil ve Dijital Becerileri Modülleri" kapsamında kısa süreli ve zorunlu çevrim içi "İklim Farkındalık Eğitimi" programları planlanacak.

Aday öğretmen yetiştirme süreci kapsamında, iklim değişikliği, sıfır atık ve su verimliliği odaklı faaliyetlerin içerik ve sayı bakımından zenginleştirilmesi sağlanacak.

Eylem planına göre, öğretmenlerin dijital araç kullanım becerilerini güçlendirmeye yönelik uygulamalı eğitimler düzenlenecek.

İklim odaklı öğrenme ekosisteminin güçlendirilmesi öngörülüyor

Öğretmenlerin görev yaptıkları bölgelerdeki çevre sorunlarını, öğrenci ve okul koşullarını dikkate alarak etkili çözüm stratejileri geliştirmelerine imkan sağlayacak eğitim modülleri oluşturulacak. Her bölgenin ihtiyaçlarını ortaya koyacak "Bölgesel İklim Eğitim İhtiyaç Analizi" yapılacak ve raporlanacak.

Belirlenecek performans kriterleri aracılığıyla çalışmaların etkililiğinin ve yaygınlığının düzenli olarak izlenmesi suretiyle öğretmenlerin bilgi, beceri ve farkındalık düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

Disiplinler arası öğrenmeyi, dijital yetkinlikleri ve bölgesel hassasiyetleri bir arada ele alan bu bütüncül yaklaşım doğrultusunda, Bakanlık bünyesindeki iklim odaklı öğrenme ekosisteminin güçlendirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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