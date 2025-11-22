Haberler

MEB'den 24 Kasım öncesi şehit öğretmenler için anma ve Fidan Dikim Töreni

MEB'den 24 Kasım öncesi şehit öğretmenler için anma ve Fidan Dikim Töreni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmen ve öğrenciler, Şehit Öğretmenler Abidesi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmen ve öğrenciler, Şehit Öğretmenler Abidesi'ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde, "Şehit Öğretmenler Abidesi Ziyareti ve Öğretmen Hatıra Ormanı Fidan Dikimi Töreni" yapıldı.

Program kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından, Şehit Öğretmenler Abidesi ziyaret edildi, anıta karanfil bırakıldı.

Daha sonra öğretmen ve öğrenciler, Öğretmen Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, şehit öğretmenlerin aileleri, yurt içi ve yurt dışında görev yapan öğretmenler ile öğrenci ve veliler katıldı.

Programdan sonra katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.