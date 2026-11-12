Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MEB, COP31 için okullarda 6 temalı iklim ve afet dirençliliği kılavuzu yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MEB, COP31 kapsamında okullarda iklim kaynaklı afet riskleri ve biyolojik çeşitlilik için etkinlik kılavuzu yayımladı. Tüm kademelerde 6 temada hazırlanan etkinliklerle öğrencilerde afetlere hazırlık bilinci geliştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında yayımlanan "Okullarda İklim ve Afet Dirençliliği ile Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Etkinlik Kılavuzu" ile öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak tüm öğretim kademeleri için 6 farklı temada hazırlanan etkinlikler aracılığıyla iklim değişikliğine bağlı afet risklerine ilişkin farkındalığın artırılması ve afetlere karşı hazırlık bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı tarafından, iklim değişikliğinin etkilerine karşı bilinçli, afetlere hazırlıklı ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına duyarlı bir nesil yetiştirmek amacıyla etkinlik kılavuzu hazırlandı.

"Okullarda İklim ve Afet Dirençliliği ile Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Etkinlik Kılavuzu", okullarda uygulanabilecek eğitici ve farkındalık geliştirici etkinlikleri bir araya getiriyor. Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak tüm öğretim kademeleri için 6 farklı temada hazırlanan etkinliklerle, iklim değişikliğine bağlı afet oluşum risklerine ilişkin farkındalığın artırılması, afetlere karşı hazırlık bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik sorumluluk duygusunun güçlendirilmesi ile dayanışma, işbirliği ve ortak hareket etme kültürünün desteklenmesi de kılavuzda yer alan uygulamaların hedefleri arasında yer alıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem-değer-eylem çerçevesi doğrultusunda öğrencilerin doğal mirasa duyarlılık, sorumluluk, yardımlaşma gibi değerleri günlük yaşamlarına yansıtmalarının desteklendiği etkinlikler aracılığıyla bu değerlerin bilgi ve farkındalık düzeyinden somut davranışlara dönüşmesi, öğrencilerin ekosistemi koruyan, afet risklerine karşı sorumluluk alan ve toplumsal dayanışmaya katkı sunan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Eğitimi, ekosistemin korunması, iklim eylemi ve afetlere hazırlık çalışmalarıyla buluşturan etkinlikler ile öğrencilerin daha güvenli, sürdürülebilir ve dirençli bir geleceğin inşasında aktif rol almaları desteklenecek.

"Dirençli bir toplum, bilinçli nesillerle mümkün" anlayışıyla hazırlanan kılavuzda, deprem, orman yangını, sel, heyelan, çığ, biyolojik çeşitlilik temalarında etkinliklere yer verildi.

"Toprağın yolculuğu", "okulun yaşam ağı", "yağmur şiddetlenirse ne yapacağız", "bir kıvılcımdan önce" gibi başlıklarda okullarda düzenlenecek etkinliklere ailelerin katılımı da desteklenecek.

Kaynak: AA
İstifa eden Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak

İstifa eden Kavcıoğlu için çok konuşulacak maaş ayrıntısı
NASA astronot arıyor! Yıllık maaşı 8 milyon 262 bin TL

Astronot aranıyor! Maaşı servet değerinde
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23 bin 500 lira alan emeklilerin yüzünü güldürecek rakam

23 bin 500 lira alan emeklilerin yüzünü güldürecek rakam
Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye43

Bu fotoğraf bir zamanlar çok tartışılmıştı! Tahliye edildi
Sıkı durun geliyor! Trabzonspor'dan Süper Lig alev alev yakacak hamle

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı koptu

Beton mikserinin altında kaldı! Sonrası korkunç
Pakistan'da polis konvoyuna kanlı pusu! 28 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Polis konvoyuna kanlı pusu! 28 kişi öldü
Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı

Manifest'in Sueda'sı lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı
Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal yıllar sonra Antalya'da buluştu

Bir zamanlar sevgiliydiler! 19 yıl sonra aynı karedeler