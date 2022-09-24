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MEB, bir öğrencinin başörtülü olduğu için staja alınmadığı iddiası üzerine soruşturma başlattı

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MEB, bir öğrencinin başörtülü olduğu için staja alınmadığı iddiası üzerine soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığınca, bir üniversite öğrencisinin staj için gittiği özel bir kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği yönündeki iddialar üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, bir üniversite öğrencisinin staj için gittiği özel bir kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği yönündeki iddialar üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin staj için gittiği özel bir kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği yönündeki iddialar hakkında açıklamaya gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada Türkiye'de son yirmi yılda başörtüsü yasağı başta olmak üzere eğitimin önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırıldığı belirterek böyle bir uygulamanın asla kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığınca söz konusu iddialar hakkında Bakanlık müfettişi görevlendirilerek gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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