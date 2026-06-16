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Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme sonuçları açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme sonuçlarını duyurdu. Başvurular 5-8 Mayıs'ta alınmış, görevlendirmeler 10 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Öğretmen atama sonuçları ise 26 Haziran'da ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı, 2026 yılı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme sonuçları açıklandı.

MEB'den yapılan açıklamada, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuzun 24 Nisan'da yayımlandığı hatırlatıldı.

Müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekler ve öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvuruların sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "Görevlendirilmesi yapılan yöneticilerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yapılacak. Öğretmen atama sonuçları 26 Haziran 2026 günü ilan edilecek." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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