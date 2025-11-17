Haberler

MEB 15 Bin Öğretmen Alımı için Tercih Sürecini Başlattı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih sürecini başlattı. Adaylar, 21 Kasım'a kadar tercihlerinde bulunabilecek. Atama sonuçları ise 24 Kasım'da açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin öğretmen için tercih süreci başlatıldı.

MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını 29 Ağustos'ta açıklamış, 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da 15 Ekim'de yayımlamıştı.

1 Eylül'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 5 Eylül'de sona ermiş, 3 Ekim'e kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti.

Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alıyor. 15 bin öğretmen için bugün başlayan tercih başvuru süreci 21 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Atamalar, 24 Kasım'da yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

Öğretmen atamalarında yeni dönem

MEB, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Haberler.com
