MAZLUMDER'den İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki Açıklaması

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), İsrail'in Lübnan'daki sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarını kınayarak uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırdı. Dernek, saldırılarda 1497 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini aktardı.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), İsrail'in Lübnan'a yönelik sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarına ve ilan edilen son ateşkesin ardından gerçekleştirdiği ağır bombardımanlara karşı uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırdı.

Dernekten yapılan açıklamada, tarih sahnesine çıktığı günden bu yana bölge halkına acıdan ve zulümden başka bir şey getirmeyen İsrail'in, saldırganlığını Lübnan'a taşıyarak çatışmayı daha da büyüttüğü belirtildi.

Bir ayı aşkın süredir devam eden saldırılarda doğrudan Lübnan'ın sivil yerleşim yerlerinin ve altyapısının hedef alındığı ifade edilen açıklamada, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1497 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 milyon 162 bini aşkın insanın yerinden edildiği aktarıldı.

Açıklamada, özellikle 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesin hemen ardından yaşananlara dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"İsrail, Lübnan'da 10 dakikada 100'den fazla hedefi vurmuştur ve bunların çoğu doğrudan sivil alanlardır. Gücünü uluslararası sistemin eylemsizliğinden ve ABD başta olmak üzere çok sayıda devletin koşulsuz desteğinden alan işgalci rejim, uluslararası hukuku ihlal etmenin ötesinde doğrudan doğruya insanlığı hedef almaktadır. Filistin halkı üzerindeki sistematik hak ihlallerine ve İran'daki saldırılarına devam eden apartheid rejimi İsrail, küresel barış ve güvenlik için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bağımsız bir devletin egemenliğini alenen ihlal eden ve sivil halkı toplu cezalandırma yöntemiyle hedef alan bu saldırılar, hiçbir güvenlik bahanesiyle meşrulaştırılamaz. İnsanlığın ortak birikimine kasteden bu pervasızlık, yalnızca kınama mesajlarıyla geçiştirilebilecek bir aşamayı çoktan geçmiştir."

Açıkça yaşam hakkını ihlal eden ve egemen bir devleti hedef alan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının kınandığı vurgulanan açıklamada, "Zulme sessiz kalmanın suça ortak olmak olduğunu hatırlatarak, masum sivillerin yaşam hakkının korunması ve barış içinde yaşama hakkı için tüm vicdan sahiplerini ve uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
