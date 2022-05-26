Mazıdağı'nda yöresel yoğurt yarışması düzenlendi - Haberler

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Mazıdağı'nda yöresel yoğurt yarışması düzenlendi

AA - Şeyhmus Adsız - Güncel
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Mazıdağı'nda yöresel yoğurt yarışması düzenlendi

Mazıdağı ilçesinde yöresel yoğurt yarışması yapıldı.

Mazıdağı ilçesinde yöresel yoğurt yarışması yapıldı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda, öğrenciler tarafından dans gösterisi yapıldı, çeşitli oyunlar oynandı.

Programda, düzenlenen en iyi inek, koyun ve keçi yoğurdu yarışmasında jüri tarafından yoğurtların kıvam, kaymak, tat ve hijyenik oluşu üzerinden puanlama yapıldı.

Yarışmada, dereceye girenler yarım altın, çeyrek altın ve gram altınla ödüllendirildi.

Daha sonra öğrenciler arasında yoğurt yeme yarışması gerçekleştirildi. Yoğurdun içindeki parayı bulan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, İlçe Emniyet Amiri Metin Ertaşkın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgün Bilge, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmetşah Aydıner, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Şeyhmus Adsız - Güncel

Cumhuriyet, Hisarcık, Mazıdağı, oyunlar, Güncel, Haberler

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