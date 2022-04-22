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Mazıdağı'nda tiyatro oyunu sahnelendi

AA - Şeyhmus Adsız - Güncel
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Mazıdağı'nda tiyatro oyunu sahnelendi

Mazıdağı ilçesinde "Kiralık Konak" adlı oyun sahnelendi.

Mazıdağı ilçesinde "Kiralık Konak" adlı oyun sahnelendi.

Mazıdağı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Kiralık Konak" adlı oyun ilgi gördü.

Cengiz Küçükayvaz'ın rol aldığı oyunu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

AA / Şeyhmus Adsız - Güncel

Cumhuriyet, oyunlar, Güncel, Haberler

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