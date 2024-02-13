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Mazıdağı'nda genç silahlı saldırıya uğradı

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Mazıdağı ilçesinde İdan Y. (18), başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan İdan, tedaviye alındı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde İdan Y. (18), başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan İdan, tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Kocakent Mahallesi'nde medyana geldi. İddiaya göre, mahalledeki caminin yakınlarındaki evinden çıkan İdan Y.'yi cami cemaati, başından silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Yüzü tanınmayacak halde olan İdan için imam, cami hoparlörlerinden yaralı bir çocuğun bulunduğunu anons etti. Çevredekilerin yardımıyla ailesi tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen İdan, buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İdan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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