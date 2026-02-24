Haberler

Mardin'de El Freni Çekilmeyen Otomobil Kaldırıma Çıktı

Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde el frenini çekmeyen bir otomobil, geriye doğru hareket ederek kaldırıma çıktı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Mazıdağı ilçe merkezindeki oto tamirci dükkanının önünde meydana geldi. Tamir için getirilen otomobil, dükkanın önüne park edildi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, bir süre sonra hareket edip, geri gitmeye başladı. Kara yoluna gelen otomobil, karşı kaldırıma çıktı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
