Mazıdağı Belediyesi ramazan etkinliği düzenledi
AA - Şeyhmus Adsız - Güncel
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Mazıdağı Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte eğitimci-yazar Hayati İnanç vatandaşlarla bir araya geldi.
MAZIDAĞI, MARDİN (AA) - Mazıdağı Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte eğitimci-yazar Hayati İnanç vatandaşlarla bir araya geldi.
Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen söyleşiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
AA / Şeyhmus Adsız - Güncel