Mazıdağı Belediyesi ramazan etkinliği düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mazıdağı Belediyesi ramazan etkinliği düzenledi

AA - Şeyhmus Adsız - Güncel
 - Güncelleme:
Mazıdağı Belediyesi ramazan etkinliği düzenledi

Mazıdağı Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte eğitimci-yazar Hayati İnanç vatandaşlarla bir araya geldi.

MAZIDAĞI, MARDİN (AA) - Mazıdağı Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte eğitimci-yazar Hayati İnanç vatandaşlarla bir araya geldi.

Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen söyleşiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Şeyhmus Adsız - Güncel

Hayati İnanç, Öğretmenevi, Mazıdağı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title