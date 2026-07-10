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Albüm: Çin'in Guangxi Bölgesinde Kurtarma Ekipleri Selden Etkilenen Bölge Sakinleri İçin Seferber Oldu

Albüm: Çin'in Guangxi Bölgesinde Kurtarma Ekipleri Selden Etkilenen Bölge Sakinleri İçin Seferber Oldu
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Yılın 10. tayfunu Maysak'ın neden olduğu aşırı yağışlar, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde şiddetli sellere yol açtı. Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürerken, afetzedelerin yeniden yerleştirilmesi ve yeniden inşa çalışmaları hızlandırıldı.

NANNİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Yılın 10. tayfunu olan Maysak Tayfunu'nun yol açtığı aşırı yağışlar, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin İnci Nehri Havzası'nda yer alan bazı kesimlerinde şiddetli sel felaketlerine neden oldu.

Guangxi bölgesinde kayıp kişilere yönelik arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken, afetten etkilenen bölge sakinlerine yönelik yeniden yerleştirme hizmetleri güçlendiriliyor ve afet sonrası yeniden inşa çalışmalarına hız veriliyor.

Kaynak: Xinhua
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