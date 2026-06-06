İsrail ordusu ile gaspçı İsrailliler, mayıs ayında Batı Şeria'da 1659 saldırı gerçekleştirdi

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin mayıs ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 1659 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Konsey Başkanı Müeyyed Şaban, yaptığı açıklamada, aylık rapora göre Batı Şeria'da İsrail güçlerinin 1108 saldırı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ise 551 saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırıların El-Halil, Ramallah, El-Bire, Nablus ve Beytüllahim kentlerinde yoğunlaştığını belirtti.

Şaban, 2026 yılının başından bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıların sayısının 2 bin 567'ye ulaştığını ve mayıs ayında Selfit ve Ramallah kentlerinde 2 Filistinlinin öldürülmesiyle yıl başından bu yana söz konusu İsrailliler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısının 17'ye yükseldiğini kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının 380 arazi tahribi ve tesviye operasyonunu, 78 Filistinlilere ait mülkün müsadere edilmesi ve çalınması olayını kapsadığını aktaran Şaban, İsraillilerin ayrıca 3 bin 317'si zeytin ağacı olmak üzere toplam 7 bin 222 ağacı söktüğünü, tahrip ettiğini ve zehirlediğini ifade etti.

Şaban, mayıs ayında yerleşimcilerin, çoğunlukla tarımsal ve hayvancılık amaçlı olmak üzere, Nablus, Salfit, Hebron, Beytüllahim, Ramallah ve Kabilya vilayetlerinde yoğunlaşmış 12 yeni yerleşim yeri kurmaya çalıştığını aktardı.

Müeyyed Şaban, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin mayıs ayı boyunca 12 yeni yerleşim karakolu kurmaya çalıştığını, bunların çoğunun tarımsal ve hayvancılığa dayalı nitelikte olduğunu, girişimlerin özellikle Nablus, Selfit, El-Halil, Beytüllahim, Ramallah ve Kalkilya kentlerinde yoğunlaştığını sözlerine ekledi.