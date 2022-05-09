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Mayıs ayında karla mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Abdulhamit Bildik - Güncel
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Mayıs ayında karla mücadele sürüyor Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı köy ile mezralarda, kar ve heyelandan dolayı kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor.

Mayıs ayında karla mücadele sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı köy ile mezralarda, kar ve heyelandan dolayı kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor.

Valilik koordinesindeki İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, Mayıs ayında da kar nedeniyle kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Solhan ilçesine bağlı Gençtavus köyü Pirbug mezrasının yolundaki karlar ve yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan, ekipler tarafından temizleniyor. Ekipler, bölgedeki çalışmaların devam bir süre daha devam edeceğini bildirdi.

İhlas Haber Ajansı / Abdulhamit Bildik - Güncel

Bingöl, Solhan, Mayıs, kar, Güncel, Haberler

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