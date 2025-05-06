Mayıs Ayında Başkale'de Görülen Süpriz Kar Yağışı

Başkale'de Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde Mayıs ayında kar yağdı, ilçe kısa sürede beyaza büründü.

Başkale ilçesine 75 kilometre uzaklıktaki ve 2 bin 600 rakımlı Sualtı Mahallesi'nde mayıs ayında kar yağdı. Sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte dağların zirvesi ve mahallenin bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı. Güne karla uyanan vatandaşlar, mayıs ayında beyaza bürünen mallede büyük bir şaşkınlık yaşadı.