Mayıs Ayında Başkale'de Görülen Süpriz Kar Yağışı
Van'ın Başkale ilçesinde Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Sualtı Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte dağlar ve mahallenin bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı.
Başkale'de Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu
VAN - Van'ın Başkale ilçesinde Mayıs ayında kar yağdı, ilçe kısa sürede beyaza büründü.
Başkale ilçesine 75 kilometre uzaklıktaki ve 2 bin 600 rakımlı Sualtı Mahallesi'nde mayıs ayında kar yağdı. Sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte dağların zirvesi ve mahallenin bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı. Güne karla uyanan vatandaşlar, mayıs ayında beyaza bürünen mallede büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel