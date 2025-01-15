Mavikent'te Öğrenciler İçin Kermes Düzenlendi
Kumluca ilçesindeki Mavikent Durali Yazıcı Okulunda, öğrenciler yararına kermes etkinliği gerçekleştirildi. Okul aile birliği ve velilerin katkılarıyla düzenlenen kermese mahalle muhtarı, belediye meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kumluca ilçesindeki Mavikent Durali Yazıcı Okulunda, öğrenciler yararına kermes yapıldı.
Okul aile birliği ve veliler tarafından düzenlenen kermes, okul bahçesinde gerçekleştirildi.
Etkinliğe, Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, Belediye Meclis Üyeleri, öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldı.
Okul Müdürü Kani Akboğa, kermese katılanlara teşekkür etti.
Kermeste çeşitli hediye çekilişleri yapıldığını belirten Akboğa, kermese katkı sunanlara hediye verileceğini ifade etti.
Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel