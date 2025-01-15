Üye Girişi
Haberler
Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık

Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık
Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret

Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret
İstanbul Barosu olağanüstü genel kurula gidiyor

İstanbul Barosu'ndan olağanüstü genel kurul kararı
Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

Mavikent'te Öğrenciler İçin Kermes Düzenlendi

Mavikent'te Öğrenciler İçin Kermes Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca ilçesindeki Mavikent Durali Yazıcı Okulunda, öğrenciler yararına kermes etkinliği gerçekleştirildi. Okul aile birliği ve velilerin katkılarıyla düzenlenen kermese mahalle muhtarı, belediye meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kumluca ilçesindeki Mavikent Durali Yazıcı Okulunda, öğrenciler yararına kermes yapıldı.

Okul aile birliği ve veliler tarafından düzenlenen kermes, okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, Belediye Meclis Üyeleri, öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Kani Akboğa, kermese katılanlara teşekkür etti.

Kermeste çeşitli hediye çekilişleri yapıldığını belirten Akboğa, kermese katkı sunanlara hediye verileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
img

ABD enflasyon verileri kripto piyasasında %5 artışa neden oldu
img

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek
img

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD enflasyon verileri kripto piyasasında %5 artışa neden oldu

ABD enflasyon verileri kripto piyasasında %5 artışa neden oldu
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.