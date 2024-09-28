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Mavi Marmara Derneği'nden Vicdan Gemisi İçin Liman Çıkış Belgesi Talebi

Mavi Marmara Derneği'nden Vicdan Gemisi İçin Liman Çıkış Belgesi Talebi
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Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, Haydarpaşa Limanı'nda bulunan Vicdan Gemisi için çıkış belgesi talep ederek 'özgürlük nöbeti' başlattı. Dernek Başkanı Beheşti İsmail Songür, Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Gazze abluka sonlandırma hedeflerini vurguladı.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Vicdan Gemisi"ne çıkış belgesi verilmesini talep etti.

Geminin Haydarpaşa Limanı'nda tutulduğu gerekçesiyle "özgürlük nöbeti" sloganıyla liman önünde bekleyen grup adına dernek başkanı Beheşti İsmail Songür açıklama yaptı.

Songür, Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun 2006'dan bu yana Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve insani yardımların Filistin topraklarına ulaşması için bu zamana kadar 15 kez insani aktivizm operasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

Koalisyonun, İngiltere, Norveç, İsveç, Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Malezya, Kanada, Avusturalya, Amerika ve Yeni Zelanda olmak üzere 12 ülke ve 52 ülkeden katılımcıyla yola çıkmak için hazırlıklarını tamamladığını belirten Songür, "Koalisyonda farklı ülkelerden gemiler bulunmakla beraber Türkiye'den Mavi Marmara Derneğine ait Vicdan Gemisi katılım sağlayacaktır. Haydarpaşa Limanı'nda bulunan Vicdan Gemisi, 68 gün önce liman çıkış belgesi için başvuru yapmıştır." diye konuştu.

Songür, Haydarpaşa Limanı'ndan tüm yetkililere seslendiklerini belirterek şöyle dedi:

"Tamamen sivil aktivistlerden oluşan Özgürlük Filosu Koalisyonu, 1 yıldır 57 üyesi bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa ülkelerinin ortaya koyamadığı somut icraatlara karşı, somut bir adım atmıştır. Dünyanın 52 ülkesiyle beraber soykırımı durdurmak için tüm hazırlıklar yapılmış, sadece bir imza beklenmektedir. İnanıyoruz ki barışçıl bir aktivizmle dünya limanlarını gezmek isteyen Vicdan Gemisi'ne karşı bu tutumdan bir an önce vazgeçilir."

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel

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