Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları Projesi Paydaşları Buluştu

Çevre kirliliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen 'Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları' Projesi paydaşları düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Proje kapsamında elde edilen bilgi ve sonuçlar paylaşıldı.

Çevre kirliliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen "Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları" Projesi paydaşları düzenlenen toplantıda buluştu.

INTERREG-IPA Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında, Trakya Üniversitesi, Edirne Lisesi ve Bulgaristan'dan Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi, Akad N. Zelinski Yüksekokulu ortaklığında yürütülen proje kapsamında paydaşlar, kentte bir tesiste bir araya gelerek, elde edilen bilgi ve sonuçları paylaştı.

Proje Koordinatörü Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Atılgan, projenin gelecek ay tamamlanacağını belirtti.

Çevre konusunda farkındalığın artırılması için projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Atılgan, projede toprak ve havadan örnekler alınarak radyoaktivite analizlerinin de yapıldığını söyledi.

Projenin, sınır ötesi projeleri kapsamında en büyük bütçeye sahip olduğunu ifade eden Atılgan, proje bütçesinin 3,3 milyon avro olduğunu dile getirdi.

Üniversite bünyesinde düzenlenen proje kapsamında 3 yeni laboratuvar oluşturulduğunu ifade eden Atılgan, "Laboratuvarın teknik ekipmanlarla doldurulması ve aynı zamanda analizlerinin yapılabilmesi için çeşitli sarf malzemelerin alınması, projenin alt amaçlarından bir tanesiydi. Yakın dönemde de Trakya Üniversitesine bir araştırma teknesi kazandıracağız. Böylece Saros bölgesinde gelecek dönemde gerçekleştirilecek olan çevre analizlerinin yapılması için de altyapı olanaklarımız daha da iyileşmiş olacak." diye konuştu.

Projenin eylül ayında tamamlanacağı ifade edildi.