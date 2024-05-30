Üye Girişi
Haberler

MAÜ Midyat Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Midyat Meslek Yüksekokulu 2023-2024 öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı. Törende öğrencilere plaket verildi ve mezuniyet kutlamaları yapıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Midyat Meslek Yüksekokulu 2023-2024 öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Yüksekokul yerleşkesinde düzenlenen törene, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, MAÜ Rektör vekili Prof. Dr. Reşit Yıldız, Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Abdurrahim Kaplan, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Işık, Belediye Başkan yardımcısı Abdurrahim Çelik ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere plaket verilen törende, öğrenciler hep birlikte kep fırlattı, mezuniyetlerini kutladı.

Midyat Meslek Yüksek Okulu dönem birincisi Ahmet Sağlam, yaptığı konuşmada, birincilik ödülünü İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere ithaf ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Eğitim Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok

Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title