MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

Çalışmalar ile ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Süleyman Şahin, "2022 yılı yatırım programımızda bulunan Görgü – Kuyulu kanalizasyon hattı çalışmalarımızı yerinde inceledik. Şu anda Devlet Demiryolları Malatya - Adana hattı üzerinde yatay delgi çalışması sahasındayız. Bu çalışmayla birlikte daha sonrasında mevcut Gaziantep –Ankara karayolu üzerinde bir yatay delgi çalışmamız olacak. Kanalizasyon şebeke hatlarımızın geçişi noktasında karayolu trafiğini sıkıntıya sokmayacak şekilde teknik çözümlerle buradaki hatlarımızın geçişini sağlayacağız" dedi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ise, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda, kırsal ilçeler başta olmak üzere merkez ilçelerde de çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yeşilyurt İlçesi Görgü ve Kuyulu Mahallelerinin bazı bölgelerinde kanalizasyon sıkıntılarının olduğunu ifade eden MASKİ Genel Müdürü Mert, "Cafana (Görgü) Mahallemiz kanalizasyon altyapısı konusunda sıkıntılı bir mahalle. Burayı terfi ile atıyoruz. Terfi motoru sürekli arıza veriyor. Ve kanalizasyon suları ile ilgili şikâyetler alıyorduk. Arkadaşlarımızın çalışmaları sonucunda Cafana'nın kanalizasyon şebekesini hattımıza bağlayacağız. Kanalizasyon atıklarının doğaya karışmasını önleyeceğiz. Burada yapılan çalışmalar çok meşakkatli. Ekip arkadaşlarımız güzel çalışmalar yapıyor.Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda tüm ilçelerimize atıksu arıtma tesisleri inşa edeceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

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