Maskeli kişinin silahlı saldırısında yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta Süleyman Çanak (36) çalıştığı emlakçı dükkanının önünde maskeli bir kişinin silahlı saldırılısında yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Yirmiikigün Mahallesi'nde meydana geldi. Maskeli kişi, çalıştığı emlakçı dükkanının önünde duran Süleyman Çanak'a tabancayla ateş edip kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Çanak, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Çanak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, polis, maskeli saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı