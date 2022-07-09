Masaya dökülen kolonya parladı; işletmecinin tişörtü tutuştu TRABZON'da 10 yaşlarındaki çocuğun bakkalda oyun oynarken masaya döktüğü kolonya, ateşle temas edince parladı. TRABZON'da 10 yaşlarındaki çocuğun bakkalda oyun oynarken masaya döktüğü kolonya, ateşle temas edince parladı. Tişörtü alev alan işletmeci Doğukan Kaya (27), hafif yaralandı. Kaya tişörtünü çıkarıp yanmaktan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, önceki gün Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Bakkalda oyun oynayan 10 yaşlarındaki çocuğun kasanın yanındaki masanın üzerine döktüğü kolonya, iş yeri sahibi Doğukan Kaya'nın çakmağı çakmasıyla parladı. Tişörtü tutuşan Kaya, bir anda alevler içinde kaldı. Kaya, yangını söndüremeyince tişörtünü çıkardı. Kaya hafif yaralanırken, olay işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, masaya dökülen kolonyanın tutuşup Kaya'nın alevler arasında kaldığı ve tişörtünü çıkardığı görüldü. Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Güncel Doğukan Güncel Haberler

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