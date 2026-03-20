Eski İrlanda Cumhurbaşkanı Robinson'dan, İran konusunda uluslararası hukukta "çifte standart" eleştirisi

Eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını yasa dışı olarak nitelendirerek, uluslararası hukukun uygulanmasında "çifte standart" bulunduğunu belirtti.

Sky News kanalına konuşan İrlanda'nın ilk kadın cumhurbaşkanı Robinson, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını karşılaştırarak, İran konusunda çok az ülkenin açıkça sesini yükselttiğini belirtti.

Robinson, ülkelerin uluslararası hukuku ihlal eden eylemler karşısında fail kim olursa olsun ses çıkarması gerektiğini vurgulayarak, "Diğer ülkelerin sesini yükseltmesi gerçekten çok önemli çünkü uluslararası hukukun üstünlüğünü desteklememiz gerekiyor. Bu, insanlığın en büyük kazanımlarından biridir ve bunu korumamız gerekir. Bu nedenle çifte standart istemiyoruz." dedi.

"İran'a yönelik saldırılar haklı gösterilemez"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından uluslararası toplumun güçlü tepki verdiğini hatırlatan Robinson, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarına karşı ise daha sınırlı tepki gösterildiğine işaret etti.

Robinson, "Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde bu saldırganlığa haklı olarak pek çok eleştiri yöneltildi. Fakat şu anda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığını görüyoruz ki bu, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na göre haklı gösterilemez, yasa dışıdır ve çok az sayıda ülke bu konuda açıkça konuştu. Bundan kaçınmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Eski İrlanda Cumhurbaşkanı Robinson, ABD ve İran arasındaki diplomatik müzakereler sürerken İran'a yönelik saldırıların başladığını hatırlattı.

Ayrıca, BM'nin her iki tarafın da savaş suçları işlemiş olabileceğini belirttiğini söyleyen Robinson, "İran'daki baskıcı rejimin korkunç olduğunu kabul ediyorum ancak bu, BM Şartı'na aykırı bir saldırıyı haklı çıkarmaz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.