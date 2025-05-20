Martı Adası, Yüzlerce Martıya Ev Sahipliği Yapıyor

Martı Adası, Yüzlerce Martıya Ev Sahipliği Yapıyor
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Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Martı Adası, bahar döneminde yüzlerce martının yuva yapmasına olanak tanıyor. Yöre halkı, martıların korunması için adaya ulaşımı kısıtlayarak doğal yaşamı destekliyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Atatürk Baraj Göleti'nde bulunan ve halk arasında "Martı Adası" olarak bilinen adacık, bahar aylarında yüzlerce martıya yuva oluyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yuva yapmak isteyen yüzlerce martı, Adıyaman'daki Martı Adası'na geldi.

Nisan ayının sonlarına doğru adaya gelen martılar, buldukları çalı çırpılarla yuvalarını yaparak yumurtladı.

Yaklaşık 30 günlük kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan yavrular, temmuz ayının başına kadar adada büyüyor ve ardından gökyüzündeki yolculuklarına başlıyor.

Martıların yaptığı yuvalar nedeniyle yuvalama döneminde adada yürümek bile oldukça zor hale geliyor.

Her şey martıların rahatı için

Martıların yuva yaptığı yaklaşık 4 aylık sürede ada adeta yöre halkı tarafından martılara bırakılıyor.

Sadece deniz taşıtlarıyla ulaşımın sağlanabildiği adaya normal şartlarda tekne turlarıyla gezi düzenlenirken, yuvalama döneminde ise kimse adaya ayak basmıyor.

Herhangi bir yasağın olmadığı ada, yöre halkının ortak kararlarıyla koruma altına alınmış durumda.

Doğa gözlemcisi Abdullah Akın, gazetecilere, Martı Adası'nın bölge ekosistemi açısından önemli bir alan olduğunu söyledi.

Adanın martılara ev sahipliği yaptığını belirten Akın, "Martılar her yıl nisan ayı geldiğinde bu adada toplanır. Temmuz başına kadar burada yuvalarını yapar, yumurtalarını bırakır ve yavrularını büyütürler. Temmuz başında ise göç ederek bölgeden ayrılırlar." dedi.

Adadaki su seviyesinin zaman zaman yükseldiğini belirten Akın, bu gibi durumlarda da yumurtaların zarar gördüğünü, yuvalama döneminde su seviyesinin yükselmemesi için dua ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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